Beşiktaş'ın Lazio'dan kadrosuna kattığı Ciro Immobile için İtalya'dan sürpriz bir açıklama geldi. Yıldız santrforun kardeşi Luigi Immobile, 35 yaşındaki golcünün Beşiktaş tercihiyle ilgili İtalyan basınına konuştu. Luigi Immobile, "Beşiktaş'a gitmesinin çılgınlık olduğunu söyledim ama bana yurt dışında yeni bir deneyim yaşamak istediğini söyledi. Dortmund ve Sevilla'daki dönemleri onun için iyi geçmemişti. Zorlukları seviyor ve yurt dışında yeni bir deneyim yaşama düşüncesi ilgisini çekti" dedi.

MORATA'YA EV BULDU

Kardeş İmmobile ayrıca, "Dries Mertens ile sık sık konuşuyor. Dries ile şehrin farklı yerlerinde yaşamalarına rağmen İstanbul'a gelince Ciro'ya yardım etti. Osimhen ile birkaç kez mesajlaştı. Şimdi de Morata'nın bir ev bulmasına yardımcı oldu" diye konuştu.