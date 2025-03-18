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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ-Beşiktaş'ta Ciro Immobile ile yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi

TRANSFER HABERİ-Beşiktaş'ta Ciro Immobile ile yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş'ın sezon sonunda vedaya hazırlandığı Ciro Immobile'ye Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 10:38
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TRANSFER HABERİ-Beşiktaş'ta Ciro Immobile ile yollar ayrılıyor! Suudi Arabistan'dan ilgi var

Beşiktaş'ta Ciro Immobile ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ-Beşiktaş'ta Ciro Immobile ile yollar ayrılıyor! Suudi Arabistan'dan ilgi var

Siyah-beyazlı ekip, sezon sonunda tecrübeli golcüyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ-Beşiktaş'ta Ciro Immobile ile yollar ayrılıyor! Suudi Arabistan'dan ilgi var

İtalyan forvet için Suudi Arabistan kulüplerinin devrede olduğu ve sezon sonunda Beşiktaş'a resmi teklif yapacakları öğrenildi.

TRANSFER HABERİ-Beşiktaş'ta Ciro Immobile ile yollar ayrılıyor! Suudi Arabistan'dan ilgi var

35 yaşındaki Immobile, bu sezon siyah-beyazlı formayla 33 maça çıkarken, 15 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ-Beşiktaş'ta Ciro Immobile ile yollar ayrılıyor! Suudi Arabistan'dan ilgi var

Ancak son haftalardaki performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

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