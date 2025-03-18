TRANSFER HABERİ-Beşiktaş'ta Ciro Immobile ile yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş'ın sezon sonunda vedaya hazırlandığı Ciro Immobile'ye Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
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35 yaşındaki Immobile, bu sezon siyah-beyazlı formayla 33 maça çıkarken, 15 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Ancak son haftalardaki performansı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
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