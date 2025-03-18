Beşiktaş sil baştan

Teknık Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile seri galibiyetler alıp sezon başındaki havayı yakalayan Beşiktaş'ta önce Gaziantep sonra Konyaspor yenilgileri sonrası kartlar yeniden karılmaya başladı. Başkan Serdal Adalı'nın kurmayları ile yaptığı görüşmede, 9 kişi ile Konyaspor'a karşı mağlup olunmasını skandal olarak değerlendirdiği ve sert yaptırımların uygulanacağı kararı alındığı söylendi. Siyah-beyazlı yönetim, Solskjaer'in onayıyla gelecek sezonun kadrosunu şimdiden şekillendirecek.

YÜKSEK MAAŞLILAR HEDEFTE

Beşıktaş yönetimi, Norveçli çalıştırıcının talimatlarıyla mevcut kadrodaki oyuncuları gözden geçirmeye karar verdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Rafa Silva, Gedson Fernandes, Mert Günok, Kenny Arroyo ve Elan Ricardo'nun gelecek sezonda da siyah-beyazlı takımda tutulacak. Yönetim, bu 5 isim dışında kalan oyunculara gelen teklifleri değerlendirecek. Özellikle yüksek maaşı olan futbolcuların gönderilmesi öncelikli hedef olarak belirlendi.

ÇALIŞMALARA HIZ VERİLECEK

Gelecek sezon için şampiyonluk yarışına ortak olmak isteyen siyah beyazlılar, scout ekibinin raporları doğrultusunda önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını hızlandıracak. Sezon sonuna doğru ekibin listesindeki isimlerle irtibata geçecek olan Beşiktaş'ta hedef; genç ve potansiyelli oyuncular kadrosuna katmak ve uzun vadeli başarılı bir takım oluşturmak. Bu yüzden vakit kaybetmeden bir yandan da önemli yıldızlar hakkında çalışmalar yapılacak.