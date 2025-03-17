  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Onur Eyüp yolcusu

Onur Eyüp yolcusu

Beşiktaş'ta düzenli olarak forma şansı bulamayan Onur Bulut, sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdi. Svensson'un olmamasına rağmen, sağ bekte Tayyip Talha'nın 11 başlamasının ardından morali bozulan Onur'un menajerine, "Bana kulüp bul. Yaz transfer döneminde ayrılmak istiyorum" dediği iddia edildi. Eyüpspor'un Onur için yaz aylarında devreye girebileceği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Onur Eyüp yolcusu
Beşiktaş'ta düzenli olarak forma şansı bulamayan Onur Bulut, sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdi. Svensson'un olmamasına rağmen, sağ bekte Tayyip Talha'nın 11 başlamasının ardından morali bozulan Onur'un menajerine, "Bana kulüp bul. Yaz transfer döneminde ayrılmak istiyorum" dediği iddia edildi. Eyüpspor'un Onur için yaz aylarında devreye girebileceği belirtildi.
REKLAM - Türk Telekom
Mourinho yıldız ismin ayrılığını açıkladı!
DİĞER
Buse Arslan ve Çağrı Şensoy’un büyük mutluluğu! Kızlarını kucaklarına almaya günler kaldı
Aile boyu Mossad casusluğuna 22 yıl hapis talebi!
Barış Alper'e derbide yakın takip!
F.Bahçe'den flaş Skriniar kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona'dan dev maçta muhteşem geri dönüş! Barcelona'dan dev maçta muhteşem geri dönüş! 01:21
F.Bahçe'nin maçı sonrası G.Saray'dan paylaşım! F.Bahçe'nin maçı sonrası G.Saray'dan paylaşım! 01:21
Barcelona'dan dev maçta muhteşem geri dönüş! Barcelona'dan dev maçta muhteşem geri dönüş! 01:20
Mourinho yıldız ismin ayrılığını açıkladı! Mourinho yıldız ismin ayrılığını açıkladı! 00:48
Hakan asist yaptı Inter 3 puanı kaptı! Hakan asist yaptı Inter 3 puanı kaptı! 00:55
Hakan asist yaptı Inter 3 puanı kaptı! Hakan asist yaptı Inter 3 puanı kaptı! 00:56
Daha Eski
Barış Alper'e derbide yakın takip! Barış Alper'e derbide yakın takip! 01:05
Beşiktaş yönetimi radikal kararlar almaya hazırlanıyor! Beşiktaş yönetimi radikal kararlar almaya hazırlanıyor! 01:11
F.Bahçe'nin maçı sonrası G.Saray'dan paylaşım! F.Bahçe'nin maçı sonrası G.Saray'dan paylaşım! 01:18
İzmir'de kazanan çıkmadı! İzmir'de kazanan çıkmadı! 00:47
F.Bahçe'de flaş iddia! Nesyri ve transfer... F.Bahçe'de flaş iddia! Nesyri ve transfer... 00:47
G.Saray'da Yunus Akgün sevinci! G.Saray'da Yunus Akgün sevinci! 00:47