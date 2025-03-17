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Onur Eyüp yolcusu
Beşiktaş'ta düzenli olarak forma şansı bulamayan Onur Bulut, sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdi. Svensson'un olmamasına rağmen, sağ bekte Tayyip Talha'nın 11 başlamasının ardından morali bozulan Onur'un menajerine, "Bana kulüp bul. Yaz transfer döneminde ayrılmak istiyorum" dediği iddia edildi. Eyüpspor'un Onur için yaz aylarında devreye girebileceği belirtildi.
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