TÜMOSAN Konyaspor 1-0 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET) | Trendyol Süper Lig

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

TÜMOSAN Konyaspor'a galibiyeti getiren gol, 45'inci dakikada Uğurcan Yazğılı'dan geldi.

MAÇTA 2 KEZ KIRMIZI KART ÇIKTI!

TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş maçında 2 kez kırmızı kart kararı çıktı. Ev sahibi ekip, karşılaşmanın 27. dakikasında Melih Bostan'ın ve 65. dakikasında Alassane Ndao'nun kırmızı kart görmesi sonucu 9 kişi kaldı.

Bu karşılaşmayla birlikte TÜMOSAN Konyaspor 31 puana ve 13. sıraya yükselerek düşme hattından uzaklaştı. Beşiktaş ise 44 puanda kaldı ve 4'üncü sırada yer aldı.

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı; TÜMOSAN Konyaspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.