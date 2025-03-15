Beşiktaş derbi öncesi hata istemiyor! İşte Solskjaer'in TÜMOSAN Konyaspor maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Oynadığı son maçta Gaziantep FK'ye sahasında 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, Konyaspor'u yenerek hem yeni bir seri hedefliyor hem de Galatasaray derbisi öncesinde moral bulmak istiyor. Beşiktaş'ta Konyaspor karşılaşması öncesi 5 futbolcu forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı devam eden Emrecan Terzi, Jonas Svensson, Bahtiyar Zaynutdinov ile maç eksiği bulunan Necip Uysal'ın yanı sıra Elan Ricardo forma giyemeyecek.

DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA

Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde Beşiktaş'ta dört futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu ve Ciro İmmobile, bugün kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 29. haftadaki Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek.

ALİ ŞANSALAN YÖNETECEK

Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.

BEŞİKTAŞ'A ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

Beşiktaş, Konyaspor ile oynayacağı müsabaka için özel uçakla Konya'ya gelerek kampa girdi. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer de aralarında bulunduğu kafileyi, az sayıda siyahbeyazlı taraftar karşılarken ekibe çiçek takdim edildi. Siyahbeyazlı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.

GÖZLER CIRO IMMOBILE'DE

İmmobile, Süper Lig'de 6 maçlık gol orucunu Gaziantep karşısında bozmuştu. Solskjaer'in özel olarak ilgilendiği İtalyan yıldız siyah-beyazlıların en büyük gol umudu olacak. Konyaspor deplasmanında da gol atıp, üzerindeki stresten kurtulmayı hedefleyen 35 yaşındaki yıldız, taraftarlarına galibiyet hediye etmek istiyor.

48'İNCİ RANDEVU

Konyaspor ile Beşiktaş, bugüne kadar Süper Lig'de 47 kez rakip oldu. Bu müsabakalarda siyah-beyazlılar 27, yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet elde etti. 14 mücadele de berabere sona erdi. Kartal, söz konusu maçlarda 92 kez rakip fileleri sarsarken, kalesinde de 43 gol gördü.

SON 10 HAFTADA TEK YENİLGİ

Siyah beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 10 müsabakada 1 kez mağlubiyet yaşadı. Kartal, bu süreçte Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor'u yenerken; Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Samsunspor ve Antalyaspor ile berabere kaldı. Beşiktaş, söz konusu süreçte tek mağlubiyetini evinde Gaziantep FK'ya karşı aldı.

KONYA'YA 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Beşiktaş, Konyaspor ile oynadığı 6'sı Süper Lig, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 7 müsabakada 5 kez kazanırken, 2 defa da berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Konya karşındaki son mağlubiyetini 2021-2022 sezonunda 1-0'lık skorla aldı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

TÜMOSAN KONYASPOR: DENİZ ERTAŞ, ADİL DEMİRBAĞ, NDAO, UĞURCAN, PRIP, GUILHERME, OĞULCAN, PEDRINHO, YUSUF ERDOĞAN MELİH, KRAMER

BEŞİKTAŞ: MERT, TAYYİP, UDUOKHAI, MASUAKU, EMİRHAN, RASHICA, CHAMBERLAIN, JOAO MARIO, RAFA SILVA, FERNANDES, IMMOBILE