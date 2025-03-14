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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ-Rio Ave Demir Ege'ye talip! Bonservisini almak için...

TRANSFER HABERİ-Rio Ave Demir Ege'ye talip! Bonservisini almak için...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Sezon başında Portekiz Ligi takımlarından Rio Ave'ye kiralanan Demir Ege Tıknaz performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Rio Ave yönetimi, genç yıldızın bonservisini almak için Beşiktaş ile görüşmelere başladı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ-Rio Ave Demir Ege'ye talip! Bonservisini almak için...

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, sezon başında Portekiz Ligi ekiplerinden Rio Ave'ye kiralanmıştı. Genç orta saha Portekiz'de gösterdiği başarılı performansla kısa süre içinde göze girmeyi başardı. Rio Ave yönetimi de genç yıldızın bonservisini almak için Beşiktaş Yönetimi ile temasa geçti.

Takvim gazetesinde yer alan habere göre Portekiz kulübü, Demir Ege Tıknaz'ın bonservisini almak için Beşiktaş ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Rio Ave Yönetimi, "Demir Ege'yi istiyoruz ama 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu ödeyecek maddi gücümüz yok" dediler. Beşiktaş Yönetimi ise, "Opsiyon belli. Kullanmak isterseniz, kullanın" yanıtını verdi. Siyah-Beyazlılar, 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunda indirim yapmak istemiyor. Bu sezon 23 karşılaşmada görev alan genç yetenek 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

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