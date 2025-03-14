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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ-Beşiktaş Bertola'yı gündemine aldı! Serie A devleriyle yarışıyor

TRANSFER HABERİ-Beşiktaş Bertola'yı gündemine aldı! Serie A devleriyle yarışıyor

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Önümüzdeki sezon için hem güçlü hem de bütçeye uygun bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, Spezia ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 21 yaşındaki Nicolo Bertola’nın transferini gündemine aldı. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERİ-Beşiktaş Bertola'yı gündemine aldı! Serie A devleriyle yarışıyor

Önümüzdeki sezon hem iddialı hem de maliyeti düşük bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, çalışmalarına şimdiden başlamış durumda... Önceliğini savunmaya veren siyah beyazlıların gündemine aldığı son ismin Spezia ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nicolo Bertolo olduğu iddia edildi. 21 yaşındaki oyuncunun menajeriyle kısa süre içinde görüşme yapılacak.

İTALYAN DEVLERİ DE PEŞİNDE

Ancak bu transfer Beşiktaş için pek kolay değil. İtalya'nın gelecek vaat eden isimlerinden biri olarak gösterilen Bertola'yı Serie A ekipleri, İnter, Juventus, Atalanta ve Torino da istiyor. 30 Haziran'da Spezia'dan ayrılmaya hazırlanan 1.92'lik stoperi Beşiktaş iyi bir yatırım olarak görüyor. Nicola Bertola, bu sezon Spezia'yla Serie B'de 23, İtalya Kupası'nda da 1 maça çıktı ve 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

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