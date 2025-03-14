Büyük revizyon

Beşiktaş, sezon sonu büyük bir değişime hazırlanıyor... Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, şu an mevcut kadroda bulunan en az 10 ismi yeni sezonda düşünmüyor. Bu konuda yönetimle de bir görüşme yapan Norveçli çalıştırıcı, bu isimleri bildirdi. Yönetim de oyuncuların menajerleriyle irtibata geçti. Gönderilecek oyuncuların başında İtalyan yıldız Ciro İmmobile geliyor. Yüksek maaşı nedeniyle Arabistan'dan talipleri olan Ciro ile sezon sonunda vedalaşılacak.

TAKVİYELER İÇİN ÇALIŞMA BAŞLADI

Ciro'nun yanı sıra; Paulista, Masukaku, Bakhtiyar, Onur, Chamberlain, Salih, Muçi, Mario ve Emrecan'la da yollar ayrılacak. Bazı oyuncuların sözleşmesi biterken bazı isimlerden de bonservis elde edilmeye çalışılacak. Yönetim, Gedson Fernandes ile Semih Kılıçsoy'a da istenilen bonservis bedelleri gelmesi halinde satışına onay verecek. Ole'nin ve scout ekibinin listesi doğrultusunda ise bu eksik bölgelere takviyeler yapmak için şimdiden çalışmalara başlandı.

SANA GÜVENİYORUM

Ole Gunnar Solskjaer, Semih Kılıçsoy'la dün bir görüşme yaptı. Tecrübeli teknik adamın, genç oyuncuya, "Sana güveniyorum. İdman performansın da ortada. Bu hafta hazır ol. Forma senin" dedi. Konyaspor maçında Ciro İmmobile'nin yerine; Semih Kılıçsoy ilk 11'de başlayacak.