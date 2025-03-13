Kafalarda soru işareti oluştu

Beşiktaş, ara transfer döneminde rakiplerinin aksine kadrosuna yaptığı iki genç oyuncu takviyesiyle dikkat çekmişti. Siyah beyazlılar Ekvador ekibi Independiente'den transfer ettiği 19 yaşındaki Arroyo 4 maçta şans buldu 1 gol attı. Beşiktaş'ın Kolombiya ekibi La Equidad'dan transfer etitği 20 yaşındaki orta saha Elan Ricardo ise geldiğinden beri forma şansı bulamadı. İki genç oyuncudan beklentisi yüksek olan siyah-beyazlı taraftarlar Arroyo'nun çok sık top kaybı yapması ve etkisiz görüntüsü son oynanan Gaziantep maçında da devam edince hayal kırıklığına uğradı.