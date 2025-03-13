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Haberler Beşiktaş Kafalarda soru işareti oluştu

Kafalarda soru işareti oluştu

Beşiktaş, ara transfer döneminde rakiplerinin aksine kadrosuna yaptığı iki genç oyuncu takviyesiyle dikkat çekmişti. Siyah beyazlılar Ekvador ekibi Independiente'den transfer ettiği 19 yaşındaki Arroyo 4 maçta şans buldu 1 gol attı. Beşiktaş'ın Kolombiya ekibi La Equidad'dan transfer etitği 20 yaşındaki orta saha Elan Ricardo ise geldiğinden beri forma şansı bulamadı. İki genç oyuncudan beklentisi yüksek olan siyah-beyazlı taraftarlar Arroyo'nun çok sık top kaybı yapması ve etkisiz görüntüsü son oynanan Gaziantep maçında da devam edince hayal kırıklığına uğradı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Kafalarda soru işareti oluştu

Beşiktaş, ara transfer döneminde rakiplerinin aksine kadrosuna yaptığı iki genç oyuncu takviyesiyle dikkat çekmişti. Siyah beyazlılar Ekvador ekibi Independiente'den transfer ettiği 19 yaşındaki Arroyo 4 maçta şans buldu 1 gol attı. Beşiktaş'ın Kolombiya ekibi La Equidad'dan transfer etitği 20 yaşındaki orta saha Elan Ricardo ise geldiğinden beri forma şansı bulamadı. İki genç oyuncudan beklentisi yüksek olan siyah-beyazlı taraftarlar Arroyo'nun çok sık top kaybı yapması ve etkisiz görüntüsü son oynanan Gaziantep maçında da devam edince hayal kırıklığına uğradı.

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