  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Jimenez'e müthiş teklif

Jimenez'e müthiş teklif

Siyah-beyazlı yönetim Scout Şefi Graf’ın takip edip rapor verdiği Fulham’ın golcüsü için müthiş bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Sözleşmede tecrübeli yıldıza % 30 fazlasının verileceği iddia edildi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Jimenez'e müthiş teklif

Bu sezon tek kulvarda mücadele eden Beşiktaş, gelecek yıl planları için çalışmalarını sürdürüyor Beşiktaş Scout Şefi Eduard Graf, Ole Gunnar Solskjaer'ın talepleri doğrultusunda listesindeki isimlerle görüşmelere başladı. Meksika basınından aktardığı habere göre bu isimlerden birinin de Fulham forması giyen golcü futbolcu Raul Jimenez olduğu kaydedildi. Haberde, şu anda Fulham'dan yıllık yaklaşık 6.8 milyon euro kazanan 33 yaşındaki yıldıza, siyah- beyazlıların, primlerle beraber yüzde 30 fazlasını (yaklaşık 7.9 milyon euro) önereceği ifade edildi.

12

Bu sezon Fulham formasıyla 32 maçta görev alan Meksikalı, 12 gol 3 asistlik performans sergiledi.

F.Bahçeli yıldız Rangers maçında izlenecek!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
48 yaşında tekrar anne olacak! Sosyetik çift evlerindeki sessizliğe dayanamadı
Ukrayna'da 30 gün ateşkes: ABD heyeti Moskova'ya gidiyor! Putin askeri üniforması ile Kursk'a gitti
G.Saray'dan kaleye genç takviye!
Jose'nin planları altüst olacak! İngilizler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid penaltılarla çeyrek finalde! R. Madrid penaltılarla çeyrek finalde! 01:49
R. Madrid penaltılarla çeyrek finalde! R. Madrid penaltılarla çeyrek finalde! 01:47
Arsenal çeyrek finale yükseldi! Arsenal çeyrek finale yükseldi! 01:02
Arsenal çeyrek finale yükseldi! Arsenal çeyrek finale yükseldi! 01:00
Mourinho'dan flaş Maximin sözleri: Bilmiyrdum! Mourinho'dan flaş Maximin sözleri: Bilmiyrdum! 00:56
Mourinho'dan PFDK sevki için açıklama! Mourinho'dan PFDK sevki için açıklama! 00:56
Daha Eski
A. Villa, Şampiyon Ligi'nde çeyrek finalde! A. Villa, Şampiyon Ligi'nde çeyrek finalde! 00:54
A. Villa, Şampiyon Ligi'nde çeyrek finalde! A. Villa, Şampiyon Ligi'nde çeyrek finalde! 00:53
Mourinho'dan flaş Maximin sözleri: Bilmiyrdum! Mourinho'dan flaş Maximin sözleri: Bilmiyrdum! 00:52
Mourinho'dan PFDK sevki için açıklama! Mourinho'dan PFDK sevki için açıklama! 00:50
Mourinho: İntikam duygusu içinde değilim! Mourinho: İntikam duygusu içinde değilim! 00:08
Süper Lig’de 28. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig’de 28. haftanın hakemleri açıklandı! 00:08