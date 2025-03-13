Jimenez'e müthiş teklif

Bu sezon tek kulvarda mücadele eden Beşiktaş, gelecek yıl planları için çalışmalarını sürdürüyor Beşiktaş Scout Şefi Eduard Graf, Ole Gunnar Solskjaer'ın talepleri doğrultusunda listesindeki isimlerle görüşmelere başladı. Meksika basınından aktardığı habere göre bu isimlerden birinin de Fulham forması giyen golcü futbolcu Raul Jimenez olduğu kaydedildi. Haberde, şu anda Fulham'dan yıllık yaklaşık 6.8 milyon euro kazanan 33 yaşındaki yıldıza, siyah- beyazlıların, primlerle beraber yüzde 30 fazlasını (yaklaşık 7.9 milyon euro) önereceği ifade edildi.

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Bu sezon Fulham formasıyla 32 maçta görev alan Meksikalı, 12 gol 3 asistlik performans sergiledi.