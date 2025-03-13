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Haberler Beşiktaş Hedef belli

Hedef belli

Beşiktaş’ı üst üste aldığı galibiyetlerle yeniden eski günlerine döndüren Norveçli çalıştırıcı, Gaziantep yenilgisini yol kazası olarak nitelendirerek yeni hedeflere odaklanmalıyız mesajını verdi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 06:50
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Hedef belli

Solskjaer ile Sivasspor, Trabzonspor, Eyüpspor ve Kayserispor'u mağlup ederek güzel bir seri yakalayan Beşiktaş, Gaziantep karşısında üçüncülük yarışında yol kazası yaşadı. Doğru teşhis ve tedaviyle Kartal'ı kısa sürede ayağa kaldıran Norveçli çalıştırıcı, oyuncularıyla tesislerde gerçekleştirdiği toplantıda, Gaziantep karşısında alınan mağlubiyetin önemli bir ders olduğunu belirterek, uyarılarda bulundu ve Konya ile oynanacak zorlu mücadele öncesi takımını motive etti.

ÇIKIŞ MAÇI KONYA

Gaziantep FK yenilgisiyle Solskjaer yönetiminde Süper Lig'de ilk kez kaybeden Beşiktaş, Cumartesi günü Konyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçla yeniden çıkışa geçmek istiyor. Genç teknik adam, Konyaspor engelini aşarak Milli araya moralli girmenin peşinde. Art arda oynayacakları Süper Lig'deki Galatasaray derbisi ve kupadaki Göztepe mücadelesini hedef olarak belirleyen Solskjaer her iki karşılaşmadan da kayıpsız ilerlemenin planlarını yapıyor.

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