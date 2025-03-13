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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Tümosan Konyaspor maçının hazırlıkları devam etti

Beşiktaş'ta Tümosan Konyaspor maçının hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 15:32
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Beşiktaş'ta Tümosan Konyaspor maçının hazırlıkları devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Konyaspor oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 16.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Konya'ya gidecek.

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