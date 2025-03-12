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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ-Beşiktaş'tan Raul Jimenez bombası! O takımın teklifini geride bıraktı

TRANSFER HABERİ-Beşiktaş'tan Raul Jimenez bombası! O takımın teklifini geride bıraktı

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş, gelecek sezonun transfer planlarına hızlı bir başlangıç yaptı. Başkan Serdal Adalı ve ekibi, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in transfer listesinde yer alan oyuncularla temaslara başladı. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ-Beşiktaş'tan Raul Jimenez bombası! O takımın teklifini geride bıraktı

Gelecek sezon planlarını yapmayan başlayan Beşiktaş için transfer çalışmaları start aldı. Başkan Serdal Adalı ve kurmayları, Solskjaer'in listesindeki isimlerle görüşmelere başladı.

Takvim gazetesinin Meksika basınından aktardığı habere göre bu isimlerden birinin de Fulham forması giyen golcü futbolcu Raul Jimenez olduğu kaydedildi. Haberde, Beşiktaş ile beraber Club America'nın da Jimenez'e ilgi duyduğu ifade edildi. Haberde, şu anda Fulham'dan yıllık yaklaşık 6.8 milyon Euro kazanan Jimenez'e, Siyah-Beyazlılar'ın, primlerle beraber yüzde 30 fazlasını (yaklaşık 7.9 milyon Euro) önereceği kaydedildi. Bu rakamı Club America'nın ödemesinin imkansız olduğu aktarıldı.

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