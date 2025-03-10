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Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Solskjaer: Futbol size bazen böyle yumruklar atabilir!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Solskjaer: Futbol size bazen böyle yumruklar atabilir!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu. Siyah beyazlıların Norveçli çalıştırıcısı Ole Gunnar Solskjaer mücadelenin ardından konuştu. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 23:05 Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2025 Pazartesi 23:11
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Solskjaer: Futbol size bazen böyle yumruklar atabilir!

Süper Lig'in 27. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş evinde Gaziantep FK'ya 2-1 mağlup oldu.

Siyah beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

Ole Gunnar Solskjaer: "Futbol, size bazen böyle yumruklar atabilir. Futbolun böyle bir tarafı vardır."

"İkinci yarının başında şanslar yakaladık, ikinci golü atsak bir şeyler değişebilirdi ama duran toptan gol yedik. İkinci golü de kötü yedik. Rakibimiz 10 kişiyken onlara şans vermemeliydik. Hayal kırıklığı yaşıyorum ama futbol böyle. Bugün çok şey öğrendim. Hedefimize devam etmeliyiz. 6 maçtır kazanıyorduk, iyi bir süreçti ama önümüze bakmalıyız. Bunlar için futbolda gerçeğin kendisini gösterdiği anlar diyebiliriz." dedi.

RAFA SILVA'YA ÖVGÜ

"Yorgun olduğumuzu düşünmüyorum. 8 gün boyunca bu maça hazırlandık, iyi hazırlandık. Bu maç içerisinde de davranış biçimimiz iyiydi. Son paslar, kalite anlamında sıkıntılarımız vardı. Rafa Silva'ya bir parantez açmak istiyorum. Bugün çok iyi oynadı. Karalarımızda defansif olarak da iyi kararlar vermedik, kötüydük. İkinci yarıda ikinci gol gelse farklı bir maç olabilirdi. İki gol de hayal kırıklığı yaratan gollerdi. 2-0 olsa daha farklı olabilirdi, devam etmek ve öğrenmek zorundayız. Yapacağımız tek şey çalışmak." ifadelerini kullandı.

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