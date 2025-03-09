  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Solskjaer istikrardan yana

Solskjaer istikrardan yana

Solskjaer, kazanan takımı bozmayacak. Savunmada Emirhan, Udoukhai, Svensson ve Masuaku, defansın ön bölgesinde Gedson ile Chamberlain ikilisinden memnun olan Norveçli, bu şekilde takımın iskeletini de kurmuş oldu. Rashica, Rafa ve Mario, dört dörtlük performanslar sergilerken, sadece Immobile'nin istikrarsız halinin düzelmesi için çalışılıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Solskjaer istikrardan yana
Solskjaer, kazanan takımı bozmayacak. Savunmada Emirhan, Udoukhai, Svensson ve Masuaku, defansın ön bölgesinde Gedson ile Chamberlain ikilisinden memnun olan Norveçli, bu şekilde takımın iskeletini de kurmuş oldu. Rashica, Rafa ve Mario, dört dörtlük performanslar sergilerken, sadece Immobile'nin istikrarsız halinin düzelmesi için çalışılıyor.
G.Saray'dan stoper hamlesi!
F.Bahçe'de Amrabat sıkıntısı! Sözleşmesinde...
DİĞER
Yeşilçam'ın efsanesi Münir Özkul'un hiç bilinmeyen oğlu Ferdi ilk kez ortaya çıktı! Babasının izinden gitmedi! Bakın ne iş yapıyor?
PKK'nın fesih kongresi için "İkinci Kandil" formülü! Türkiye - Irak - Suriye arasında 3'lü mekanizma: Tasfiyenin yol haritası
G.Saray'da Cuesta'ya sürpriz talip!
F.Bahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter 2-0 geriden gelerek kazandı! Hakan'dan gol Inter 2-0 geriden gelerek kazandı! Hakan'dan gol 00:50
Inter 2-0 geriden gelerek kazandı! Hakan'dan gol Inter 2-0 geriden gelerek kazandı! Hakan'dan gol 00:49
Benfica, Nacional'i mağlup etti! Orkun'dan gol Benfica, Nacional'i mağlup etti! Orkun'dan gol 00:39
Benfica, Nacional'i mağlup etti! Orkun'dan gol Benfica, Nacional'i mağlup etti! Orkun'dan gol 00:38
Güneş: Bunun sorumlusu benim Güneş: Bunun sorumlusu benim 00:32
Trabzonspor'a Hatay şoku! Trabzonspor'a Hatay şoku! 00:31
Daha Eski
Trabzonspor'un 2 penaltısına VAR engeli! İşte o pozisyonlar Trabzonspor'un 2 penaltısına VAR engeli! İşte o pozisyonlar 00:31
G.Saray'da Cuesta'ya sürpriz talip! G.Saray'da Cuesta'ya sürpriz talip! 00:31
F.Bahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor! F.Bahçe Juventus'tan o yıldızı kapıyor! 00:31
Antalya uzatmalarda kazandı! Antalya uzatmalarda kazandı! 00:31
G.Saray'dan Neymar hamlesi! G.Saray'dan Neymar hamlesi! 00:31
Solskjaer Immobile'nin biletini kesti! Solskjaer Immobile'nin biletini kesti! 00:31