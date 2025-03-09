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Solskjaer istikrardan yana
Solskjaer, kazanan takımı bozmayacak. Savunmada Emirhan, Udoukhai, Svensson ve Masuaku, defansın ön bölgesinde Gedson ile Chamberlain ikilisinden memnun olan Norveçli, bu şekilde takımın iskeletini de kurmuş oldu. Rashica, Rafa ve Mario, dört dörtlük performanslar sergilerken, sadece Immobile'nin istikrarsız halinin düzelmesi için çalışılıyor.
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