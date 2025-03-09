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Haberler Beşiktaş Futbolculardan jest

Futbolculardan jest

Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Solskjaer yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Beşiktaşlı oyuncular ve teknik ekip, antrenman öncesinde, kulüp bünyesinde çalışan görevli kadın personellerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek ve hediye takdim etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 06:50
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Futbolculardan jest
Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Solskjaer yönetiminde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Beşiktaşlı oyuncular ve teknik ekip, antrenman öncesinde, kulüp bünyesinde çalışan görevli kadın personellerin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek ve hediye takdim etti.
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