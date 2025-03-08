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Haberler Beşiktaş Savunmada rekabet artıyor

Savunmada rekabet artıyor

Brezılyalı stoperin geri dönüşü Ole Gunnar Solskjaer'i sıkıntıya soktu. Bir taraftan iyi giden tandemi bozmak istemeyen, diğer taraftan da Paulista gibi tecrübeli bir isimden yararlanmayı düşünen Norveçli hoca arada kaldı. Bu dönem genelde Felix Udokhai-Emirhan Topçu İkilisiyle atlatılırken, zaman zaman Tayyip Talha Sanuç da forma şansı budu. Şimdi bu isimlerin yanına sakatlığını atlatan Gabriel Paulista da eklendi. Gaziantep maçında hangi ikiliyi tercih edeceğine henüz karar vermeyen Solskjaer, oyuncuların idman performanslarına göre hareket edecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Savunmada rekabet artıyor
Brezılyalı stoperin geri dönüşü Ole Gunnar Solskjaer'i sıkıntıya soktu. Bir taraftan iyi giden tandemi bozmak istemeyen, diğer taraftan da Paulista gibi tecrübeli bir isimden yararlanmayı düşünen Norveçli hoca arada kaldı. Bu dönem genelde Felix Udokhai-Emirhan Topçu İkilisiyle atlatılırken, zaman zaman Tayyip Talha Sanuç da forma şansı budu. Şimdi bu isimlerin yanına sakatlığını atlatan Gabriel Paulista da eklendi. Gaziantep maçında hangi ikiliyi tercih edeceğine henüz karar vermeyen Solskjaer, oyuncuların idman performanslarına göre hareket edecek.
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