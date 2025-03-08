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Kara Kartal’ın yönü kupa
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu yıl da ezeli rakiplerinin puan olarak uzağında kalan ve şampiyonluk yarışına erken havlu atan Beşiktaş, müzesine yine Türkiye Kupası'nı götürmeyi hedefliyor. Yeni yönetim ve teknik heyet ile yeniden eski gücüne ve havasına kavuşan siyahbeyazlılar'da ilk hedef ligde farklı mağlup oldukları Göztepe'yi bu kez aynı sahadan eli boş göndermek olacak.
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