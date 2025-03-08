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Immobile ile özel görüşme
Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, son zamanlarda formsuz bir dönemden geçen Ciro Immobile ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Solskjaer, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda İmmobile'e büyük bir ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Senin kaliteni dünya biliyor. Sahada neler yapabileceğinin, farkındayım. Şimdi bunu bize gösterme zamanı" diyerek, İtalyan forveti motive etti.
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