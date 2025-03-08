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Haberler Beşiktaş Immobile ile özel görüşme

Immobile ile özel görüşme

Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, son zamanlarda formsuz bir dönemden geçen Ciro Immobile ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Solskjaer, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda İmmobile'e büyük bir ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Senin kaliteni dünya biliyor. Sahada neler yapabileceğinin, farkındayım. Şimdi bunu bize gösterme zamanı" diyerek, İtalyan forveti motive etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Immobile ile özel görüşme
Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, son zamanlarda formsuz bir dönemden geçen Ciro Immobile ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Solskjaer, hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda İmmobile'e büyük bir ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, "Senin kaliteni dünya biliyor. Sahada neler yapabileceğinin, farkındayım. Şimdi bunu bize gösterme zamanı" diyerek, İtalyan forveti motive etti.
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