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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Hartis etkisi

Beşiktaş'ta Hartis etkisi

Beşiktaş’ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in ekibinde yer alan kaleci antrenörü Richard Hartis, duran top organizasyonlarını yöneten isim olarak dikkat çekti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Beşiktaş'ta Hartis etkisi

Son 6 resmi maçını kazanarak çıkışa geçen Beşiktaş'ta uzun süre kâbus olan duran toplarda yaşanan sıkıntıyı teknik direktör Solskjaer'in yardımcısı Richard Hartis sonlandırdı. Siyah-beyazlıların 57 yaşındaki tecrübeli antrenörü, takımın eksik yönünü kapatması için çok sıkı çalışmalar yaptırdı ve karşılığını aldı.

KALESİNDE GOL GÖRMEDİ

İngiliz çalıştırıcının, çok disiplinli olduğu belirtilirken savunmayı kısa sürede hizaya getirdiği istatistiklere de yansıdı. Beşiktaş, Solskjaer'den önce Süper Lig ve Avrupa'da 25 maçta duran toplardan 2 gol atıp, 10 gol yemişti. Norveçli hocanın döneminde ise çıktığı 9 maçta ise duran toplardan kalesinde gol görmedi. Bunun yanı sıra 1 gol attı.

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