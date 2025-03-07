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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için Ada'nın ısrarı sürüyor!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için Ada'nın ısrarı sürüyor!

Sezon başında ve ara transfer döneminde Premier Lig ekipleri ile anılan Semih Kılıçsoy için Ada'da transfer çalışmaları sürüyor. İşte genç yıldıza yeniden talip olmaya hazırlanan o takım... | Son dakika spor haberleri (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 13:41
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy için Ada'nın ısrarı sürüyor!

Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında Ole Gunnar Solskjaer ile yükselişe geçen Beşiktaş, Norveçli çalıştırıcı ile tüm kulvarlarda çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak başarılı bir grafik çizdi.

Solskjaer'in özellikle Joao Mario üzerinde yarattığı etki dikkat çekerken, Giovanni van Bronckhorst döneminde arka planda kalan Semih Kılıçsoy da ritmini bulmaya başladı.

Siyah beyazlı ekibin Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta da birer kez fileleri havalandıran Semih Kılıçsoy için Premier Lig'in ilgisi yeniden alevlendi.

SOLSKJAER ÖZEL OLARAK ÇALIŞTIRIYOR

Teknik direktörlük kariyerinde özellikle genç yetenekleri keşfetme becerisi ile nam salmış Ola Gunner Solskjaer'in Semih Kılıçsoy'u özel program dahilinde çalıştırmaya başladığı ortaya çıktı.

NEWCASTLE KOLLARINI SIVADI

19 yaşındaki santrfor, İngiliz devi Newcastle United'ın radarına yeniden girdi. Ada medyasına yansıyan haberlere göre Newcastle, yaz transfer döneminde genç golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı. Öte yandan Beşiktaş'ın 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi.

Bu sezon başında Aston Villa, Semih'i istemiş ancak Beşiktaş transfere izin vermemişti.

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