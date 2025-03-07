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Haberler Beşiktaş Semih Kılıçsoy Newcastle’a

Semih Kılıçsoy Newcastle’a

Ola Gunner Solskjaer'in özel program dahilinde çalıştırmaya başladığı Semih Kılıçsoy, İngiliz devi Newcastle United'ın yeniden radarına girdi. Ada medyasına yansıyan haberlere göre; Newcastle'ın yaz transfer döneminde genç golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı. Beşiktaş'ın 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi. Bu sezon başında Aston Villa, Semih'i istemiş ancak Beşiktaş transfere izin vermemişti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 06:50
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Semih Kılıçsoy Newcastle’a
Ola Gunner Solskjaer'in özel program dahilinde çalıştırmaya başladığı Semih Kılıçsoy, İngiliz devi Newcastle United'ın yeniden radarına girdi. Ada medyasına yansıyan haberlere göre; Newcastle'ın yaz transfer döneminde genç golcüyü kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı. Beşiktaş'ın 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı öğrenildi. Bu sezon başında Aston Villa, Semih'i istemiş ancak Beşiktaş transfere izin vermemişti.
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