Solskjaer farkı

Beşiktaş'taki kara bulutlar artık tamamen dağıldı ve camia ve tribünleri mutluluk sardı. Bunun en önemli nedeni de teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in yarattığı takım ve sahada üst üste gelen başarılı sonuçlar. Ligin ilk yarısında sezona havlu atan ve Avrupa potasının bile bir hayli uzağında kalan Kara Kartal, 19 Ocak'ta göreve başlayan Norveçli çalıştırıcıdan sonra adeta küllerinden doğdu. Başarılı teknik adamla 9 resmi maça çıkan siyah-beyazlılar sahadan 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı.

ÜÇÜNCÜ SIRA İÇİN AVANTAJLI

Yükselen formunun karşılığını elde ettiği sonuçlarla birlikte almaya başlayan Beşiktaş'ta herkes kenetlenmeye başladı. Taraftarların takıma olan inançları yerine gelirken ligdeki tırmanış da devam etti. Süper Lig'de 4 maçta 12 puan çıkartıp ilk üç için iddialı bir konuma gelen siyah-beyazlılar, bu hafta G.Antep'i yenmesi halinde ikili averajla Samsun'un üzerine çıkabilir. Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselen, Kara Kartal, üst üste ikinci kez kupayı da müzesine götürüp, Avrupa'ya kısa yoldan katılmayı hedefliyor.