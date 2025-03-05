Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Emirhan Topçu, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı formaya olan bağlılığını dile getiren Topçu, "Beşiktaş kalbimin en orta yerinde. Burası benim evim. Sezon başında menajerime ve aileme, 'Eğer Beşiktaş'ın teklifi doğruysa, yurt dışı benim için bir seçenek olmaktan çıkar, Beşiktaş'a giderim' demiştim. Tribünlerimizin arkamızda olduğunu bilmek ve verdikleri destek, sahadayken en önemli güç kaynağımız oluyor. Onların desibeli her yükseldiğinde, kanatlarımı açıp bir Kartal gibi uçacağımı hissediyorum" dedi.