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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Kulübü'nden The Sun'a esprili cevap: "Kartal gözlerimiz var!"

Beşiktaş Kulübü'nden The Sun'a esprili cevap: "Kartal gözlerimiz var!"

İngiliz basınından The Sun gazetesi, Beşiktaş’ın yeni armasındaki farklılıkları konu alan bir haber yaparak, “Beşiktaş’ın yeni armasındaki farklılıkları görebiliyorsanız şahin gözlere sahipsiniz” başlığını attı. Bu esprili başlığa Beşiktaş Kulübü’nden gecikmeden cevap geldi. İşte o cevap...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 18:12
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Beşiktaş Kulübü'nden The Sun'a esprili cevap: "Kartal gözlerimiz var!"

Beşiktaş Kulübü'nden The Sun'a Esprili Cevap: "Kartal Gözlerimiz Var!"

İngiliz basınından The Sun gazetesi, Beşiktaş'ın yeni armasındaki farklılıkları konu alan bir haber yaparak, "Beşiktaş'ın yeni armasındaki farklılıkları görebiliyorsanız şahin gözlere sahipsiniz" başlığını attı. Bu esprili başlığa Beşiktaş Kulübü'nden gecikmeden cevap geldi.

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda The Sun'a göndermede bulunarak, "1992'de yaptığınızın aynısı. Not: Kartal gözlerimiz var" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı kulüp, bu sözlerle hem kendi taraftarlarını gülümsetti hem de futbol dünyasında dikkat çekti.

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