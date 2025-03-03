4x4 Kartal

Önceki gün Beşiktaş için oldukça yoğun geçti. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nın ardından, takım Dolmabahçe Tüpraş Stadı'nda Kayserispor'u ağırladı. Joao Mario ve Semih'in golleriyle karşılaşmayı 2-0 kazanan siyah-beyazlılar, Sivas, Trabzon, Eyüp serisine Kayseri'yi de ekleyerek 4'te 4 yapmış oldu. Bu arada Kara Kartal aldığı bu galibiyetle 4. sıradaki yerini korudu. Henüz BAY haftası yaşamayan 3. sıradaki Samsunspor'a da bir baskı kurdu.

BENFİCA GÜNLERİNİ HATIRLATTI

Özellikle Solskjaer'in Beşiktaş kulübü kapısından içeri girmesiyle Joao Mario için de güzel günler başladı. Tecrübeli yıldız adeta yeniden parladı. Van Bronckhorst genellikle Mario'yu yedek oturtup sağ kanat oyuncusu olarak tercih ederken, Solskjaer onu Muçi'nin bölgesinde ve Rafa Silva kadroda ya da oyunda olmadığı zamanlar Silva'nın alternatifi olarak oynattı. Norveçli hoca ile Mario, Benfica'daki kimliğine geri döndü ve golleri sıralamaya başladı.

SOLSKJAER FARKI

Teknik Direktör Ole Gunnar Solkjaer gelişinden sonra Beşiktaşlı futbolcularda büyük bir değişim yaşanmaya başladı. Sahada adeta yürümeye mecali olmayan oyuncular şahlandı ve Kartal'ı uçurmaya başladı. Rafa Silva, Joao Mario ve Ernest Muçi bu oyunlardan bir kaçı. Özelikle genç oyuncularda gözle görülür bir farklılık yaşanıyor. Bu da saha sonuçlarına yansımaya başladı.

FENA DEĞİL

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Keny Arroyo'yu beğendiğini söyleyen Sergen Yalçın, "Fena değil bir şeyler olacak gibi ondan. Takım mutlaka bir yerlere gelecektir. Şu anda sükunet var, maçlar kazanılıyor, biraz normalleşme süreci oldu. Takımdaki oyuncuların da kendine güveni gelmiş, rahat oynuyorlar" diye konuştu.

GÜVEN VERİYOR

Brezilyalı stoper Paulista'nın sakatlığında savunmada yer bulan Emirhan Topçu performansıyla göz doldurdu. 24 yaşındaki futbolcu Solskjaer'in dokunuşları ile sisteme çabuk uyum sağladı. Son oynanan Kayserispor maçındaki oyunuyla büyük alkış alan Emirhan hocasının verdiği görevleri eksiksiz uyguladı. Rakipten top kapan, hava hakimiyetiyle takıma güven veren, rakip atak pozisyonlarında doğru yerde duran ve ileriye uzun ve hızlı top atan Emirhan otoritelerden de tam not aldı.

YOLCU GİBİ

Beşiktaş'ta Solskjaer sonrasında Chamberlain daha fazla şans bulmaya başladı. Fakat 31 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda ülkesi İngiltere'ye dönmesi bekleniyor. Yönetim, futbolcunun sakatlık geçmişi sebebiyle yeniden risk almaya sıcak bakmıyor. Direkt satış veya satın alma maddesiyle kiralanması bekleniyor.

GEDSON ISRARI

Beşiktaş yönetimi, performansıyla parmak ısırtan Gedson Fernandes'in bonservisinin tamamını almak için Benfica ile pazarlıklarını sürdürüyor. Portekiz ekibinin elinde bulundurduğu yüzde 50'lik hakkı almak isteyen siyah-beyazlılar 26 yaşındaki oyuncu için şartları ardına kadar zorluyor.

İMMOBİLE VE SEMİH

Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer sihirli dokunuşlarıyla kadroyu ve taktiksel sistemi değiştirerek takımı adeta başka bir havaya soktu. Sıra İmmobile ile Semih ikilisine geldi. Mario gibi genç golcüde de kıpırdanmalar ve golle tanışmalar başladı. Norveçli çalıştırıcı bir taşla iki kuş vurmanın peşinde.

SÜRPRİZ HAMLE

Beşiktaş, Ankaragücü'nde forma giyen 18 yaşındaki stoper Arda Ünyay için sarı-lacivertlilere şartlarını sordu. Ankaragücü altyapısında yetişen 1,87 boyundaki stoper, kariyeri boyunca 4'ü bu sezon olmak üzere toplamda 6 resmi karşılaşmada süre aldı.