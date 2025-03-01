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Haberler Beşiktaş Beşiktaş-Kayserispor CANLI İZLE | Beşiktaş-Bellona Kayserispor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Beşiktaş-Kayserispor CANLI İZLE | Beşiktaş-Bellona Kayserispor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, küme düşme hattında olan Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Galibiyet serisini sürdürerek 4'te 4 yapmak isteyen siyah-beyazlılarda Emrecan Terzi ve Necip uysal forma giymeyecek. Ole Gunnar Solskjær yönetiminde tekrar yükselişe geçen Kara Kartal, taraftarı önünde etkili oyununu sürdürmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Eyüpspor'u 3-1 mağlup ederek 4. sıraya yükselen Beşiktaş, zorlu rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Bellona Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 17:53
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Beşiktaş-Kayserispor CANLI İZLE | Beşiktaş-Bellona Kayserispor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Beşiktaş - Bellona Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Beşiktaş, Süper Lig'n 26. haftasında Bellona Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Küme düşme hattındaki Kayserispor'a karşı Emrecan Terzi ve Necip Uysal süre almayacakken Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, sarı kart görmesi halinde Gaziantep FK ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Ole Gunnar Solskjær yönetiminde tekrar yükselişe geçen Kara Kartal, iç saha avantajını kullanarak mücadeleden 3 puan almanın yollarını arayacak. Halil Umut Meler'in yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muthemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Bellona Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Bellona Kayserispor maçı 1 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Tayyip, Uduokhai, Svensson, Masuaku, Gedson, Oxlade, J. Mario, Rafa Silva, Arroyo, Immobile.

Kayserispor: Bilal, Kolovetsios, Attamah, Hasan, Gökhan, Karimi, Kartal, Mane, Bourabia, Cardoso, Nazon.

BEŞİKTAŞ'IN ÇIKIŞI SÜRÜYOR

Ligde çıktığı 23 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 41 puanla 4. sırada yer alıyor. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde son haftalarda çıkışta olan "Kara kartal", Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakada 4'er galibiyet ve beraberlik elde etti.

KAYSERİSPOR DÜŞME HATTINDA

Kayserispor ise ligde yaptığı 23 maçta 5 galibiyet, 9'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar topladığı 24 puan ve averajla 16. basamakta bulunuyor. Kayseri temsilcisi, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 2'şer galibiyet ve beraberlik aldı.

3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Kayserispor karşısında sakatlığı süren Emrecan Terzi formasından uzak kalacak. Siyah-beyazlılarda bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal'ın da kadroda olması beklenmiyor.

Öte yandan sakatlığını atlatan Ernest Muçi'nin teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumda formasına kavuşması bekleniyor.

Beşiktaş'ta üç oyuncu, Bellona Kayserispor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, yarın sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Bu üç futbolcu, cezalı duruma düşmesi halinde 27. haftada Gaziantep FK ile Tüpraş Stadı'nda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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