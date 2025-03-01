Beşiktaş 2-0 Bellona Kayserispor | MAÇ SONUCU-ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında Bellona Kayserispor'u ağırladı.

İlk yarının son dakikalarında Joao Mario ile fileleri havalandıran siyah beyazlılar, devre arasına önde girdi.

Dolmabahçe'de maçın 2. yarısının uzatma dakikalarında siyah beyazlıların kazandığı penaltıyı Semih Kılıçsoy gole çevirdi ve 90+7'de Beşiktaş skoru 2-0'a getirdi.

122. YILA ÖZET TİŞÖRT

Beşiktaşlı futbolcular, Bellona Kayserispor mücadelesi öncesinde ısınmak için sahaya kulübün 122. yılına özel tişörtlerle çıktı.

⚫⚪ Beşiktaşlı futbolcular, Bellona Kayserispor karşılaşması öncesinde sahaya kulübün 122. yılına özel tişörtlerle çıktı!#BJKvKAY #beINSPORTS pic.twitter.com/Tp8JFFYPJi — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 1, 2025

TRİBÜNLERDEN 122. YIL KOREOGRAFİSİ

SOLSKJAER'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Türkiye Kupası'nda 2-1 kazanılan Antalyaspor maçının 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Norveçli teknik adam; Ersin Destanoğlu, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo ve Semih Kılıçsoy'un yerlerine Mert Günok, Oxlade-Chamberlain, Milot Rashica ve Ciro Immobile'yi 11'de görevlendirdi.

EDUARD GRAF TRİBÜNDE

Siyah-beyazlı ekipte, bugün gerçekleştirilen olağan divan kurulunda başkan Serdal Adalı'nın göreve başladığını açıkladığı Euard Graf, Kayserispor karşılaşmasını tribünden takip etti. Futbol teknik ve scouting direktörü olarak göreve başlayan Graf, son olarak Borussia Dortmund'da şef scout olarak çalışmıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

29. dakikada Masuaku'nun yaklaşık 25 metreden kaleyi cepheden gören noktadan kullandığı serbest vuruşta, top yandan az farkla auta gitti.

35. dakikada Beşiktaş yarı sahasının ortalarında topu önüne alan Karimi'nin ceza sahasının dışından çektiği şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

36. dakikada ceza sahasına sağ çaprazdan giren Mane'nin yerden şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. Dönen topu bir kez daha önünde bulan Mane'nin yaptığı vuruşta, top yine kalecide kaldı.

45. dakikada Beşiktaş golü buldu. Siyah-beyazlı takımın kontratağında sağ kanatta hareketlenen Rafa Silva, pasını solundaki Immobile'ye çıkardı. Oyuncunun bekletmeden verdiği pasla ceza sahasına sol çaprazdan giren Joao Mario'nun uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısını Beşiktaş, 1-0 önde bitirdi.

53. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına Cardoso ile duvar pası yaparak giren Nazon'un çaprazdan şutunda, kaleci Mert Günok topu ayaklarıyla kurtardı.

60. dakikada sağ taraftan hızlı kullanılan kornerin ardından Joao Mario'dan aldığı pasla ceza sahasına çaprazdan giren Arroyo, topu yerden kale önüne çevirdi. Altıpas önünde Uduokhai'nin tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Bilal Bayazıt son anda çıkardı.

90+5. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahasına sol çaprazdan giren Muçi, son çizgiye yakın bir noktada Kartal Kayra Yılmaz'ın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Halil Umut Meler, beyaz noktayı gösterdi.

90+7. dakikada siyah-beyazlı takım farkı ikiye çıkardı. Penaltıda topun başına geçen Semih Kılıçsoy, meşin yuvarlak ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 2-0

Beşiktaş, karşılaşmayı 2-0 kazandı.