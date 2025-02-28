Masuaku zirve yaptı

Beşiktaş'ta tribünler ile yaşadığı gerilim nedeniyle kopma noktasına gelen Arthur Masuaku, kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor. Savunmada yaptığı hatalarla zaman zaman tepki toplayan Kongolu oyuncu, hücumdaki verimliliği ile inanılmaz bir katkı sağlıyor. Hatta 31 yaşındaki başarılı sağ bek kariyerinin en fazla skor katkısı ürettiği dönemi yaşıyor. Üstelik daha önünde çok maç var.

1 GOL-8 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon takımının mücadele ettiği tüm kulvarlarda 8 asist yapıp 1 de gol kaydeden Masuaku, 9 kez tabelanın değişmesine neden oldu. Tecrübeli oyuncu, bugüne kadar kariyerinde 9 kez katkı verdiği bir sezonu yaşamadı. Daha önce 22-23 sezonunda yine Beşiktaş forması altında 2 gol atarken 6 da asist yapmıştı. Bu formu sonrasında mutlu olan yönetim, Masuaku ile masaya oturmaya çalışacak.