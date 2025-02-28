  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Masuaku zirve yaptı

Masuaku zirve yaptı

Sezon sonunda ayrılmaya hazırlanan Masuaku, yaptığı 9 gol katkısı ile kariyerinin en verimli dönemini yaşıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Masuaku zirve yaptı

Beşiktaş'ta tribünler ile yaşadığı gerilim nedeniyle kopma noktasına gelen Arthur Masuaku, kariyerinin en verimli dönemini geçiriyor. Savunmada yaptığı hatalarla zaman zaman tepki toplayan Kongolu oyuncu, hücumdaki verimliliği ile inanılmaz bir katkı sağlıyor. Hatta 31 yaşındaki başarılı sağ bek kariyerinin en fazla skor katkısı ürettiği dönemi yaşıyor. Üstelik daha önünde çok maç var.

1 GOL-8 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon takımının mücadele ettiği tüm kulvarlarda 8 asist yapıp 1 de gol kaydeden Masuaku, 9 kez tabelanın değişmesine neden oldu. Tecrübeli oyuncu, bugüne kadar kariyerinde 9 kez katkı verdiği bir sezonu yaşamadı. Daha önce 22-23 sezonunda yine Beşiktaş forması altında 2 gol atarken 6 da asist yapmıştı. Bu formu sonrasında mutlu olan yönetim, Masuaku ile masaya oturmaya çalışacak.

F.Bahçe'de Kostic için flaş karar!
F.Bahçe'de hedef 20'lik sol bek!
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Usta isimden Galatasaray'ın yeni transferi için olay yorum: "Futbolu unutmuş..."
Tarihe geçen kara leke: 28 Şubat! İşte postal sevicilerin utanç manşetleri
G.Saray'a İlkay müjdesi!
Mourinho hangi maçlarda cezalı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mourinho hangi maçlarda cezalı? Mourinho hangi maçlarda cezalı? 01:13
PFDK kararları açıklandı! Mourinho ve Buruk'un cezası... PFDK kararları açıklandı! Mourinho ve Buruk'un cezası... 01:13
Buruk: Bizim için en büyük korku... Buruk: Bizim için en büyük korku... 01:13
F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! F.Bahçe Beko deplasmanda kayıp! 01:13
G.Saray çeyrek finalde! G.Saray çeyrek finalde! 01:13
Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde derbi var! Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde derbi var! 01:13
Daha Eski
F.Bahçe'de hedef 20'lik sol bek! F.Bahçe'de hedef 20'lik sol bek! 01:13
Rangers'tan taraftarına Ramazan uyarısı! Rangers'tan taraftarına Ramazan uyarısı! 01:13
Ümraniye'de gol sesi yok! Ümraniye'de gol sesi yok! 01:13
Foti'den yabancı hakem sözleri! Foti'den yabancı hakem sözleri! 01:13
F.Bahçe çeyrek finalde! F.Bahçe çeyrek finalde! 01:13
Uğur Okulları İstanbulspor'a galibiyet yetmedi! Uğur Okulları İstanbulspor'a galibiyet yetmedi! 01:13