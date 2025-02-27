TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Tagliafico müjdesi!

Önümüzdekı sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. En az 3 bölgeye takviye yapmayı düşünen Kartal; bir kanat, bir sol bek ve bir santrforu kadrosuna katmak istiyor. Mukavelesi sezon sonu bitecek Masuaku'nun yükselen formu kafaları karıştırırken, Kartal alternatif isimlerle de ilgileniyor. Sezon başında gündeme gelen Nicolas Tagliafico'yu yeniden transfer listesine ekleyen Beşiktaş, Arjantinli oyuncudan olumlu yanıt aldı.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Lyon ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Arjantinli futbolcu Beşiktaş'a yeşil ışık yaktı. Arjantin medyası TyC Sports'a konuşan 32 yaşındaki futbolcu, "Mümkün olduğunca uzun süre en iyi oyunculara karşı ve şampiyonluk yarışında iddialı olan takımlarda oynamak istiyorum. Arjantin'e dönmek gibi bir niyetim yok. Arjantin futbolunun en üst seviyede olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden Avrupa'da süre alabileceğim bir takımda forma giymek istiyorum" dedi.