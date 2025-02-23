Arroyo umut verdi

Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Arroyo, Beşiktaş formasıyla ilk maçını Eyüpspor'a karşı oynadı. 19 yaşındaki futbolcu, son yirmi dakikada 7 kez topla buluştu ve 2 isabetli pas verdi. Özgüvenli oluşu, şut denemeleri dikkatlerden kaçmadı. Otoriteler Ekvadorlu oyuncu için olumlu yorumlar yaptı.

RICARDO FORMA BEKLİYOR

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Ricardo da forma giyeceği günü iple çekiyor. Arroyo gibi taraftarın önüne çıkmak için hazırlanan genç yıldız Solskjaer'den şans bekliyor. Norveçli çalıştırı, "Elan biraz daha geç geldi. Bizimle birkaç antrenman daha yapması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

YENI SANTRFOR SEMİH

Performansıyla siyah-beyazlı takımda eleştirilen isimler arasında yer alan Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Ciro İmmobile ligin ikinci yarısında henüz gol atmayı başaramadı. Bu sezon ligde 10 maçta tabelayı değiştiren İtalyan futbolcuya yedek kulübesi göründü. Ciro'nun fantastik kariyerinin sonuna geldiğini söyleyen Solskjaer, Semih Kılıçsoy'un sezonunun yeni başladığını genç futbolcuya daha fazla süre vereceğini söyledi.

RAFA VARSA SORUN YOK

Beşıktaş'ın Potekizli yıldızı Rafa Silva göz kamaştırmaya devam ediyor. Son 3 karşılaşmada fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, ligdeki gol sayısını da 7'ye çıkardı. Rafa'nın, tüm kulvardaki gol sayısı ise 12'ye çıkardı. Süper Lig, Avrupa Ligi, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da toplam 34 mücadelede görev alan 31 yaşındaki oyuncunun 9 da asisti bulunuyor.

ARA VERMEDEN BAŞLADI

Beşıktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Solskjaer yönetiminde başladı. Siyah-beyazlılar, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam etmek üzere dün Antalya'ya gitti.