Beşiktaş maçı CANLI İZLE | İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda? Ne zaman, saat kaçta? (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında İkas Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligde kayıpsız bir şekilde yoluna devam eden siyah-beyazlılar, üst üste üçüncü galibiyetini almayı amaçlıyor. Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden Kara Kartal, zorlu Eyüpspor karşılaşmasında da aynı başarıyı göstermeyi hedefliyor. Oynadığı 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş 38 puanla 5. sırada yer alıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada 3 puanın sahibi olmak isteyen siyah-beyazlılar, mücadeleyi kazanması durumunda rakibinin önüne geçecek. Arda Turan ile ligin süpriz takımlarından biri olmayı başaran Eyüpspor ise evinde oynayacağı maçta hata yapmak istemiyor. 40 puanla 4. sırada bulunan eflatun-sarılılar, kritik karşılaşmayı kazanarak pozisyonunu korumayı amaçlıyor. Son iki haftada galibiyet alamayan ev sahibi takım, ligde oynadığı 23 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Peki, İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

İKAS EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:

İkas Eyüpspor: Berke, Vezo, Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin, Melih, Emre Mor, Yalçın, Tayfur Bingöl, Ampem, Thia

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İKAS EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçı 21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

İKAS EYÜPSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

21 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak İkas Eyüpspor-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GÖZLER GOLCÜLERDE OLACAK

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Eyüpspor-Beşiktaş maçında Mame Thiam ve Ciro Immobile takımları için gol veya goller atmaya çalışacak. Bu sezon kritik maçlarda fileleri havalandırmayı başaran isimlerin istatistikleri ise şöyle:

IMMOBILE'DEN 11 MAÇTA 2 GOL

Beşiktaş formasıyla sezona etkili bir başlangıç yapan Ciro Immobile ligde oynadığı son 11 maçta ise sadece 2 kez fileleri havalandırabildi. En son golünü 19. haftada oynanan Bodum FK mücadelesinde kaydeden 35 yaşındaki futbolcu, 4 maçtır suskunluğunu koruyor. Bu sezon 3 maçı sakatlığından dolayı kaçıran yıldız oyuncu, ligde oynadığı 19 karşılaşmada 10 gol ve 1 asist kaydetti.

İKİ TAKIM ARASINDA İKİNCİ RANDEVU

Avrupa kupalarında yer almak isteyen iki kulübün karşılaşması futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken, Eyüpspor ile Beşiktaş Süper Lig tarihinde ikinci defa kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanılan maçta rakibini 2-1 mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar, bir kez daha aynı başarıyı göstermeyi amaçlıyor. İki takım bir kez de kupada karşılaşmış ve kazanan yine siyah-beyazlılar olmuştu.

SİYAH-BEYAZLILARDA HEDEF AVRUPA

Trendyol Süper Lig'de oynadığı 22 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Beşiktaş, 38 puanla 5. sırada bulunuyor. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarında mücadele etmek isteyen siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gösterdiği çıkışı sürdürmek istiyor. Eyüpspor karşısında üst üste üçüncü galibiyetini almayı amaçlayan Kara Kartal, kazanması durumunda rakibinin önüne geçerek 4. sıraya yükselecek.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Eyüpspor karşılaşması öncesi hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta 4 futbolcunun tedavileri devam ediyor. akatlıkları süren Bakhtiyor Zaynutdinov ile Emrecan Terzi'nin yanı sıra bireysel çalışmalarına devam eden Necip Uysal ile Gabriel Paulista'nın 21 Şubat Cuma günü oynanacak maçta forma giymesine zor gözüyle bakılıyor.

3 İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Eyüpspor maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Kaleciler Mert Günok ve Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra İtalyan golcü Ciro Immobile, bugün sarı kart görmeleri durumunda Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak olan Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

YENİ TRANSFERLER OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Keny Arroyo, Eyüpspor maçında forma giymeye hazırlanıyor. Büyük umutlarla transfer edilen 18 yaşındaki Ekvador'lu oyuncunun forma giyebilecek durumda olduğunu düşünen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 25. haftada oynanacak karşılaşmada Keny Arroyo'ya süre verecek. Oyuncunun sahaya ilk 11'de mi çıkacağı yoksa maçın ilerleyen bölümünde mi forma giyeceği maç saatinde belli olacak.

KARLI HAVADA KRİTİK MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Eyüpspor-Beşiktaş maçında karlı bir havanın etkili olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul'un 21 Şubat Cuma günü yoğun kar yağışının etkisi altına girmesi bekleniyor. Maç saatinde de yağışın devam edeceği tahmin edilirken, futbolcuların ve zeminin etkilenip etklenmeyeceği ise merak ediliyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Eyüpspor-Beşiktaş maçının hakemi Muhammet Ali Metoğlu oldu. Metoğlu'nun yardımcılıklarını Mehmet Kısalı ve Samet Çiçek yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Fatih Tokail üstlenecek.

VAR HAKEMİ DANİMARKA'DAN

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Eyüpspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi Danimarkalı Jakob Kehlet oldu. AVAR'da ise Ömer Faruk Turtay görev alacak.