  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Paulista pek yakında

Paulista pek yakında

Üst üste gelen şanssız sakatlıklar sonrasında yaklaşık 4 ay gibi süre yeşil sahalara hasret kalan, bu nedenle takımın savunma gücüne katkı sunamayan tecrübeli stoper Paulista, antrenmana çıktı ve forma için gün sayıyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Paulista pek yakında

Gaziantep FK maçının 21. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Gabriel Paulista tam bir ay sonra Malmö'ye karşı forma giymiş ve o karşılaşmada da sakatlık yaşamıştı. Yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalan tecrübeli stoper, nihayet antrenmanlara başladı. Bu durum hem Beşiktaş taraftarını hem de Solskjaer'i sevindirdi. Norveçli çalıştırıcı savunmada Paulista'nın tecrübesinden yararlanmayı ve geriden oyun kurmayı iple çekiyor.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINI ÇOK ÖZLEDİM

Takım arkadaşlarıyla tekrar birlikte sahada olmanın keyfini çıkaran Gabriel Paulista, "Hem ben hem de Beşiktaş bu süreç içinde gerçekten zor günler yaşadık. Artık o günler geride kaldı. Benim içim önemli olan formasını giydiğim takımın başarısıdır. Bu yüzden geride olanlara takılıp kalmıyorum. Futbolu ve taraftarları çok özledim. Rehabilitasyon günlerinden sonra siyah-beyazlı forma ve taraftarlarla tekrar buluşmak için büyük heyecan duyuyorum" diye konuştu.

MART AYINDA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Rehabilitasyon sürecinin son aşamasında olduğu belirtilen Paulista'nın Mart ayında sahalara dönmesi bekleniyor. Sezon başında transfer edilen Brezilyalı savunmacı, bu sezon sakatlıklar nedeniyle 19 resmi maçta forma giyemedi. Tecrübeli stoper, takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara başladı.

ManU'dan flaş Osimhen kararı!
TFF kararını verdi! Derbinin hakemi...
DİĞER
Birlikte sürpriz düet! Hüsnü Şenlendirici kızı Naz Şenlendirici’yle ilk kez aynı sahneyi paylaştı!
CHP'li belediye başkanı hakkında şoke eden iddialar! 200 doktoru dolandırdı
G.Saray ve Dursun Özbek PFDK'da!
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda veda ediyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSV uzatmalarda turladı! PSV uzatmalarda turladı! 01:40
PSV uzatmalarda turladı! PSV uzatmalarda turladı! 01:30
PSG Brest'e acımadı! PSG Brest'e acımadı! 00:56
Devler Ligi'nde Mbappe'nin gecesi! Devler Ligi'nde Mbappe'nin gecesi! 00:56
PSG Brest'e acımadı! PSG Brest'e acımadı! 00:55
Devler Ligi'nde Mbappe'nin gecesi! Devler Ligi'nde Mbappe'nin gecesi! 00:53
Daha Eski
G.Saray ve Dursun Özbek PFDK'da! G.Saray ve Dursun Özbek PFDK'da! 00:42
Mourinho: Aile olarak da... Mourinho: Aile olarak da... 00:42
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda veda ediyor F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda veda ediyor 00:42
G.Saray'dan TFF'ye yabancı hakem tepkisi! G.Saray'dan TFF'ye yabancı hakem tepkisi! 00:42
Buruk'tan flaş yabancı hakem açıklaması! Buruk'tan flaş yabancı hakem açıklaması! 00:42
Dev derbide hava durumu nasıl olacak? Dev derbide hava durumu nasıl olacak? 00:42