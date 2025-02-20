Paulista pek yakında

Gaziantep FK maçının 21. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Gabriel Paulista tam bir ay sonra Malmö'ye karşı forma giymiş ve o karşılaşmada da sakatlık yaşamıştı. Yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalan tecrübeli stoper, nihayet antrenmanlara başladı. Bu durum hem Beşiktaş taraftarını hem de Solskjaer'i sevindirdi. Norveçli çalıştırıcı savunmada Paulista'nın tecrübesinden yararlanmayı ve geriden oyun kurmayı iple çekiyor.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINI ÇOK ÖZLEDİM

Takım arkadaşlarıyla tekrar birlikte sahada olmanın keyfini çıkaran Gabriel Paulista, "Hem ben hem de Beşiktaş bu süreç içinde gerçekten zor günler yaşadık. Artık o günler geride kaldı. Benim içim önemli olan formasını giydiğim takımın başarısıdır. Bu yüzden geride olanlara takılıp kalmıyorum. Futbolu ve taraftarları çok özledim. Rehabilitasyon günlerinden sonra siyah-beyazlı forma ve taraftarlarla tekrar buluşmak için büyük heyecan duyuyorum" diye konuştu.

MART AYINDA DÖNMESİ BEKLENİYOR

Rehabilitasyon sürecinin son aşamasında olduğu belirtilen Paulista'nın Mart ayında sahalara dönmesi bekleniyor. Sezon başında transfer edilen Brezilyalı savunmacı, bu sezon sakatlıklar nedeniyle 19 resmi maçta forma giyemedi. Tecrübeli stoper, takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara başladı.