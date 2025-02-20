Hayalim EuroLeague

Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı Başantrenörü Dusan Alimpijevic, en büyük hayalinin siyah-beyazlı ekiple Euroleague'de mücadele etmek olduğunu söyledi. Sırp başantrenör, Türk basketbolunun iyi bir genç jenerasyona sahip olduğunu belirterek, çok çalışmanın önemine vurgu yaptı. Alimpijevic, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası'nda madalya kazanabilecek güçte olduğunu dile getirdi. İstanbul'da yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Dusan Alimpijevic, Türk mutfağından da övgüyle bahsetti.
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