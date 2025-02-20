Forma heyecanı

HEDEF EYÜPSPOR MAÇI

Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna kattığı Keny Arroyo ve Elan Ricardo, Eyüpspor maçını iple çekiyor. Teknik Direktör Solskjaer'in bu karşılaşmada görev vermesi beklenen iki genç yıldızın siyah-beyazlı taraftarlar ile buluşacağı için heyecanlı oldukları gözlerden kaçmıyor. Norveçli çalıştırıcı bir yandan genç ve yetenekli iki futbolcunun adaptasyon sürecini hızlı halletmek, diğer yandan da teknik özellikleriyle hedefteki rakip takımları ekarte etmek için sahaya sürmenin hesaplarını yapıyor.

İKİ TAKTİKSEL SİLAH

Arroyo hızı, çapraz koşuları ve driplingleriyle her iki kanatta etkili olan, hücum gücü yüksek bir futbolcu. Ricardo'nun ise merkez orta sahada ofansif ve defansif yetenekleri mevcut. Teknik Direktör Solskjaer onun ön libero ve oyun kurucu yönünden yaralanmak istiyor. Kolombiyalı oyuncu ayrıca uzaktan sert şutlar atabilen, hava hâkimiyeti iyi olan, serbest vuruşları doğru ve isabetli kullanabiliyor. Norveçli hoca bu iki silahı Eyüp maçında taktiksel olarak kullanabilir.