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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta ilk ayrılık kesinleşti! Sezon sonunda gidiyor

Beşiktaş'ta ilk ayrılık kesinleşti! Sezon sonunda gidiyor

Son dakika Beşiktaş haberleri: Ara transfer döneminde kadrosunu Keny Arroyo ve Elan Ricardo takviyeleriyle güçlendiren Beşiktaş'ta yeni sezon için çalışmalar şimdiden başladı. 2025/26 sezonu öncesi yapacağı takviyelerle beraber birçok oyuncusunu da takımdan gönderecek olan siyah-beyazlılarda ilk ayrılık kesinleşti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 10:03
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