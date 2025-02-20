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Beşiktaş'ta ilk ayrılık kesinleşti! Sezon sonunda gidiyor
Son dakika Beşiktaş haberleri: Ara transfer döneminde kadrosunu Keny Arroyo ve Elan Ricardo takviyeleriyle güçlendiren Beşiktaş'ta yeni sezon için çalışmalar şimdiden başladı. 2025/26 sezonu öncesi yapacağı takviyelerle beraber birçok oyuncusunu da takımdan gönderecek olan siyah-beyazlılarda ilk ayrılık kesinleşti. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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