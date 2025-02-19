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Haberler Beşiktaş Paulista sahaya indi

Paulista sahaya indi

UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım'da oynanan Maccabi Tel Aviv maçının 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Gabriel Paulista, o tarihten sonra ilk kez idmanlara katılmaya başladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Paulista sahaya indi

UEFA Avrupa Ligi'nde 28 Kasım'da oynanan Maccabi Tel Aviv maçının 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Gabriel Paulista, o tarihten sonra ilk kez idmanlara katılmaya başladı. Yaklaşık 3 ay sonra takım arkadaşlarına katılan 34 yaşındaki oyuncu için yapılan açıklamada, "Paulista, bugün takımla birlikte kısmi olarak antrenmanlara katılmaya başlamıştır" ifadesi kullanıldı.

Elan Ricardo'ya özel program

Musrati'nin gönderilmesinden sonra takıma dahil edilen Elan Ricardo ile teknik heyet yakından ilgileniyor. Oyuncunun henüz forma giyecek durumda olmadığını düşünen teknik direktör Solskjaer, 20 yaşındaki futbolcuyu özel bir programla hazırlıyor. Kolombiyalı oyuncunun en kısa sürede forma giyecek duruma gelmesi bekleniyor.

İki günlük izin sona erdi

Trabzonspor galibiyeti sonrasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in takıma verdiği iki günlük izin sona erdi. Ligde hemen üst sırasında bulunan Eyüp maçının hazırlıklarına start veren siyah-beyazlılar bugün Solskjaer yönetiminde çalışmalarına start verdi. Pas ve kop kapma çalışması gerçekleştiren Beşiktaş'ta çalışmalar bugün de ara vermeden devam edecek.

Eyüp'e karşı şansı tutuyor

SÜPER Lig'de bu hafta Eyüp'e konuk olmaya hazırlanan Beşiktaş'ın rakibine karşı şansı tutuyor. Bugüne kadar Eyüp ile oynadığı tüm maçları kazanan siyah-beyazlılar berabere bile kalmadı. 1959 sonrasında iki takım iki kez karşılaşırken Beşiktaş, 59 öncesindeki 4 mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı.

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