Adım adım hedefe

Ole Gunnar Solskjaer'in takımın başına geçmesinin ardından olumlu bir hava yakalayan siyahbeyazlılar tamamen cuma günü oynanacak olan Eyüp maçına konsantre olmuş durumda. Ligde 14 hafta sonra iki maç üst üste kazanmayı başaran Kara Kartal, ligin flaş ekiplerinden Eyüpspor'a konuk olmaya hazırlanıyor. Tek düşünce Başkan Serdal Adalı'nın çizdiği ilk 3 hedefi yolunda kazanmak.

7 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

OLASI bir galibiyette Eyüpspor'un üzerine çıkarak üçüncü Samsun ile olan puan farkını 5'e düşürecek olan siyah-beyazlılar ayrıca Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmek istiyor. Ligde 7 maçtır yenilmeyen Kara Kartal, G.Saray derbisine kadar oynayacağı 4 maçı da kazanarak iyi bir hava yakalamanın planlarını yapıyor. Son 4 maçta kalesinde sadece 2 gol gören Solskjaer'in öğrencileri iyi sinyaller veriyor

Keny Arroyo forma giyecek

ARA transfer döneminde büyük umutlarla Beşiktaş'a katılan Keny Arroyo'nun ilk kez formayı sırtına geçirmesi bekleniyor. Oyuncunun fiziksel durumundan memnun olan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, 18 yaşındaki futbolcuya Eyüp mücadelesinde süre vermeye hazırlanıyor.