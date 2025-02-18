Solskjaer ile 6 maçta 4 galibiyet

Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başarılı bir grafik çiziyor. Siyah-beyazlılar, yeni teknik adamı yönetiminde çıktığı 6 karşılaşmanın 4'ünü kazandı. Bu süreçte 1 kez kaybeden Beşiktaş, 1 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, deneyimli çalıştırıcı yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu, Trendyol Süper Lig'de Net Global Sivasspor ve Trabzonspor'u, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Kırklarelispor'u yenmeyi başardı. Bu süreçte Avrupa Ligi'nde Twente'ye kaybeden siyah beyazlılar, Süper Lig'de ise Antalya deplasmanında 1 puana razı oldu.

Süper Lig'de 14 hafta sonra üst üste kazanmanın mutluluğu yeni yönetimin yüzünden okunuyordu. En son Eyüpspor ve Kayserispor'u yenmiş ve sonrasında bir daha aynı seriyi ve aynı başarıyı gösterememişti. Beşiktaş 7 maçtır ligde yenilmiyor. Teknik Patron Solskjaer tek mağlubiyetini Twente deplasmanında aldı. Bu yenilgi ile Avrupa defterini kapayan siyah-beyazlılar kupaya ve lige odaklandı.

DOKUNDUĞU PARLADI

Sezon boyunca eleştirilen bazı oyuncular da Norveçli teknik adam döneminde başarılı bir grafik çizdi. Özellikle Masuaku ile Mario dikkat çekti. Mario, Solskjaer yönetimindeki 6 müsabakanın tamamında forma giydi. Chamberlain de Solskjaer döneminde toparlanma sürecine girdi. İngiliz futbolcu, ligde ve kupa maçında görev yaptı. 31 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da ise listede olmadığı için forma giyemedi.

HEDEF G.SARAY DERBİSİ

Beşiktaş camiası ve taraftarları yeniden coşkulu şarkılar söylerken, yönetimin bir sonraki sezon için şimdiden çalışmalara başladığı ifade ediliyor. Bu arada takımın galibiyet serisine devam edip, yenilmezlik unvanını sürdürmek ve zirvedeki dengeleri değiştirmek istediği belirtiliyor. Trabzonspor dev maçıyla başlayan bu güneşli havanın bir sonraki Galatasaray derbisine kadar taşınması ve ezeli rakibinin karşısına büyük moral ile çıkılması planlanıyor.