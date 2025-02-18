  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Solskjaer ile 6 maçta 4 galibiyet

Solskjaer ile 6 maçta 4 galibiyet

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde çıktığı 6 maçta 4 galibiyet aldı. Siyah beyazlılar, bu süreçte 1 kez yenildi, 1 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Solskjaer ile 6 maçta 4 galibiyet

Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başarılı bir grafik çiziyor. Siyah-beyazlılar, yeni teknik adamı yönetiminde çıktığı 6 karşılaşmanın 4'ünü kazandı. Bu süreçte 1 kez kaybeden Beşiktaş, 1 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, deneyimli çalıştırıcı yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu, Trendyol Süper Lig'de Net Global Sivasspor ve Trabzonspor'u, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Kırklarelispor'u yenmeyi başardı. Bu süreçte Avrupa Ligi'nde Twente'ye kaybeden siyah beyazlılar, Süper Lig'de ise Antalya deplasmanında 1 puana razı oldu.

Süper Lig'de 14 hafta sonra üst üste kazanmanın mutluluğu yeni yönetimin yüzünden okunuyordu. En son Eyüpspor ve Kayserispor'u yenmiş ve sonrasında bir daha aynı seriyi ve aynı başarıyı gösterememişti. Beşiktaş 7 maçtır ligde yenilmiyor. Teknik Patron Solskjaer tek mağlubiyetini Twente deplasmanında aldı. Bu yenilgi ile Avrupa defterini kapayan siyah-beyazlılar kupaya ve lige odaklandı.

DOKUNDUĞU PARLADI

Sezon boyunca eleştirilen bazı oyuncular da Norveçli teknik adam döneminde başarılı bir grafik çizdi. Özellikle Masuaku ile Mario dikkat çekti. Mario, Solskjaer yönetimindeki 6 müsabakanın tamamında forma giydi. Chamberlain de Solskjaer döneminde toparlanma sürecine girdi. İngiliz futbolcu, ligde ve kupa maçında görev yaptı. 31 yaşındaki oyuncu, Avrupa'da ise listede olmadığı için forma giyemedi.

HEDEF G.SARAY DERBİSİ

Beşiktaş camiası ve taraftarları yeniden coşkulu şarkılar söylerken, yönetimin bir sonraki sezon için şimdiden çalışmalara başladığı ifade ediliyor. Bu arada takımın galibiyet serisine devam edip, yenilmezlik unvanını sürdürmek ve zirvedeki dengeleri değiştirmek istediği belirtiliyor. Trabzonspor dev maçıyla başlayan bu güneşli havanın bir sonraki Galatasaray derbisine kadar taşınması ve ezeli rakibinin karşısına büyük moral ile çıkılması planlanıyor.

F.Bahçe'ye Premier Lig'den süper transfer!
G.Saray'da Perri tamam! Resmi teklif...
DİĞER
“Kalbi daha fazla dayanamamıştı” Hastaneden çıkan Özcan Deniz’den ilk açıklama: Sabah sette...
Başkan Erdoğan davet etti: Zelenskiy Türkiye'ye geldi!
Buruk: Hakem isterse uzaydan gelsin!
F.Bahçe Hagi’yi transfer gündemine aldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barça zirveye yerleşti! Barça zirveye yerleşti! 01:06
Barça zirveye yerleşti! Barça zirveye yerleşti! 01:04
Buruk: Hakem isterse uzaydan gelsin! Buruk: Hakem isterse uzaydan gelsin! 00:11
G.Saray Rize'de kazandı! G.Saray Rize'de kazandı! 00:11
F.Bahçe'ye Premier Lig'den süper transfer! F.Bahçe'ye Premier Lig'den süper transfer! 00:11
Buruk'tan dikkat çeken derbi sözleri! Buruk'tan dikkat çeken derbi sözleri! 00:11
Daha Eski
Süper Lig'de güncel puan durumu Süper Lig'de güncel puan durumu 00:11
F.Bahçe Hagi’yi transfer gündemine aldı! F.Bahçe Hagi’yi transfer gündemine aldı! 00:11
Beşiktaş genç yıldızı ile sözleşme uzattı! Beşiktaş genç yıldızı ile sözleşme uzattı! 00:11
Cuesta'nın transfer sürecine dair flaş açıklama! Cuesta'nın transfer sürecine dair flaş açıklama! 00:11
Marciniak'tan flaş derbi açıklaması! Marciniak'tan flaş derbi açıklaması! 00:11
Beşiktaş Necip Uysal ile sözleşme uzattı! Beşiktaş Necip Uysal ile sözleşme uzattı! 00:11