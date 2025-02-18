Kaptan nikah tazeledi

Beşiktaş, Necip Uysal ile 2026-27 sezonunun sonuna kadar sürecek yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada "Altyapımızdan yetişip 2008-2009 sezonundan bu yana şanlı formamızı başarıyla giyen, kazandığımız dört Süper Lig, dört Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, performansıyla taraftarlarımızın beyefendi kişiliğiyle her renkten futbolseverin sevgisini ve takdirini kazanan Kaptanımız Necip Uysal'la 2026- 27 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş'ta 461 maçta sahaya çıkan Necip Uysal, 6 gol attı ve 19 asist yaptı. 34 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ile toplamda 10 kupa (4 Lig, 4 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa) kazandı.

HEKİMOĞLU UZATTI

Beşiktaş, 17 yaşındaki santrforu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sözleşmesini 2027-2028 sezonu sonuna kadar uzattı. Mustafa, gelecek üç sezon daha siyah-beyazlı formayı terletecek. Çok mutlu olduğunu söyleyen genç futbolcu, "Sahada her zaman yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Beşiktaş forması giymek çok güzel bir his. Hayalimi yaşıyorum" dedi.