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Haberler Beşiktaş Ruslar’a kapı kapandı

Ruslar’a kapı kapandı

Spartak Moskova'nın, Gedson Fernandes inadı devam ediyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Spartak Moskova'nın kıskacında olan Gedson Fernandes'le ilgili nihai kararını verdi. Siyah-beyazlılara 25 milyon Euro'luk teklif yapan Rus ekibi, Portekizli futbolcunun haklarının yüzde 50'si Benfica'da bulunduğu için Başkan Adalı Moskova'dan gelen bu rakamı geri çevirdi ve Ruslara kapıyı tamamen kapattı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Ruslar’a kapı kapandı
Spartak Moskova'nın, Gedson Fernandes inadı devam ediyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Spartak Moskova'nın kıskacında olan Gedson Fernandes'le ilgili nihai kararını verdi. Siyah-beyazlılara 25 milyon Euro'luk teklif yapan Rus ekibi, Portekizli futbolcunun haklarının yüzde 50'si Benfica'da bulunduğu için Başkan Adalı Moskova'dan gelen bu rakamı geri çevirdi ve Ruslara kapıyı tamamen kapattı.
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