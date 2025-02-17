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Ruslar’a kapı kapandı
Spartak Moskova'nın, Gedson Fernandes inadı devam ediyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Spartak Moskova'nın kıskacında olan Gedson Fernandes'le ilgili nihai kararını verdi. Siyah-beyazlılara 25 milyon Euro'luk teklif yapan Rus ekibi, Portekizli futbolcunun haklarının yüzde 50'si Benfica'da bulunduğu için Başkan Adalı Moskova'dan gelen bu rakamı geri çevirdi ve Ruslara kapıyı tamamen kapattı.
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