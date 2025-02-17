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Immobile golü unuttu
Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Ciro İmmobile, Trabzonspor karşısında da gol sevinci yaşayamadı. Performansıyla siyah-beyazlı takımda eleştirilen isimler arasında yer alan İtalyan oyuncu, ligin ikinci yarısında henüz golle buluşamadı. Son golünü ilk yarının son maçında Bodrum karşısında kaydeden İmmobile, bu sezon ligde 10 gol kaydetti.
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