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Haberler Beşiktaş Immobile golü unuttu

Immobile golü unuttu

Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Ciro İmmobile, Trabzonspor karşısında da gol sevinci yaşayamadı. Performansıyla siyah-beyazlı takımda eleştirilen isimler arasında yer alan İtalyan oyuncu, ligin ikinci yarısında henüz golle buluşamadı. Son golünü ilk yarının son maçında Bodrum karşısında kaydeden İmmobile, bu sezon ligde 10 gol kaydetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Immobile golü unuttu
Beşiktaş'ın tecrübeli isimlerinden Ciro İmmobile, Trabzonspor karşısında da gol sevinci yaşayamadı. Performansıyla siyah-beyazlı takımda eleştirilen isimler arasında yer alan İtalyan oyuncu, ligin ikinci yarısında henüz golle buluşamadı. Son golünü ilk yarının son maçında Bodrum karşısında kaydeden İmmobile, bu sezon ligde 10 gol kaydetti.
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