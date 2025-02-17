Beşiktaş'ın solu çalıştı

Süper Lig'in 22. haftasını geride bıraktığımız şu günlerde Beşiktaş'a golleri ile İmmobile, Rafa Silva ve Muçi, asistleri ile de Masuaku, Rashica ve Semih Kılıçsoy daha çok yardımcı olan oyunculardı. Özellikle performansıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen ve taraftarlarla yıldızı barışmayan Arthur Masuaku'nun ayrılığı gündeme gelmiş ve Kosovalı genç yıldız da bu protestolardan nasibini alan diğer bir futbolcu olmuştu. Solskjaer istedi Masuaku kaldı. Muçi ise kendine geldi.

SAĞ TARAFI RASHICA KURTARDI

Her türlü olumsuzluklara rağmen sol bek Masuaku'nun 6 asistle zirvede yer alması oldukça dikkat çekiciydi. Sol kanat Muçi ise attığı 4 golle İmmobile ve Rafa'nın ardından gol yarışında olması takım adına bir başka güzel gelişmeydi. Rashica 5 asist yaparak sağ kanadı kurtaran isimdi. Genç golcü Semih Kılıçsoy ise 4 asisti ile bu sezon golleriyle değil, yaptığı son paslarıyla öne çıktı. Son haftalarda eleştirilen İmmobile 10 gol, 1 asistle takımına katkı sunarken, Rafa Silva 6 gol, 1 asist yaptı.

İLKLERİN GECESİ

Beşiktaş, Solskjaer yönetiminde Süper Lig'de Tüpraş Stadyumu'ndaki ilk galibiyetini Trabzonspor'a karşı alırken bu maçta siyah-beyazlılar adına birçok ilk yaşandı. Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ilk kez Trabzonspor'u ilk yarısına geride girdiği bir maçta yendi. Siyah-beyazlılar ayrıca Bilic döneminden sonra ilk kez Trabzonspor'u üst üste iki iç saha maçında mağlup etti. Öte yandan Solskjaer, lig tarihinde Trabzonspor karşısında galibiyet alan ilk Norveçli teknik direktör olarak kayıtlara geçti.