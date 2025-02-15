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Haberler Beşiktaş Latin rüzgarı

Latin rüzgarı

Siyah-beyazlılar 202 yabancı futbolcu transferinin 40’ını Amerika Kıtası’ndan yaptı. Arroyo ve Ricardo ile birlikte 36’sı ise Latin Amerikalı. En çok oyuncu ihraç ettiği ülke Brezilya oldu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 06:50
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Latin rüzgarı

KIŞ transferinin son günlerinde üst üste gelen iki genç imza Beşiktaş'ın Latin Amerikalı hanesine artı katkı yaptı. Elan Ricardo'nun son dakika transferi Siyah Beyazlı formayı giyen Kolombiyalı sayısını 3'e yükseltirken, Keny Arroyo Kara Kartal'ın ilk Ekvadorlu futbolcusu olma unvanını aldı. Arroyo ayrıca Türkiye'de top koşturan 8. Ekvadorlu oldu. Amerika Kıtası'ndan 40 futbolcuyla el sıkışan Beşiktaş, 36 oyuncuyu Latin Amerika ülkelerinden tercih etti. Brezilya 23 isimle, Beşiktaş tarafından tüm yabancı transferin ve Latin Amerika'nın en çok kapısını çaldığı ülkesiydi.

BOBO, DELGADO&CORDOBA

Brezilyalı isimlerin arasında en çok forma giyen futbolcu 222 maç ile Bobo oldu. Fakat en popüler ve en değerlisi hiç kuşkusuz Jose Kleberson'du. En güncel Brezilyalı ise Gabriel Paulista olarak dikkatleri çekti. Beşiktaş, ikinci sırada gelen Arjantin'den şimdiye kadar 4 futbolcu transfer etti. Formasını en çok terleten Matias Delgado idi. En yararlı isim ise Jose Sosa'ydı. Latin Rüzgârı listemizin 3. sırasını Kolombiya ve Şili 3'er futbolcu transferi ile paylaşıyor. Kaleci Oscar Cordoba hem en çok forma giyen hem de en sempatik Kolombiyalı olarak sivrilirken, Şili'den Rodrigo Tello formanın hakkını veren isimdi.

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