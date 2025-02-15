Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer: Trabzonspor maçında inanılmaz atmosfer bekliyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor.

Siyah beyazlıların Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer derbi öncesi konuştu.

İŞTE O SÖZLER

Ole Gunnar Solskjaer: "Sabırsızım. Bilbao maçından sonra neredeyse 3 hafta geçti. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Bugün de aynısını bekliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Umarım bunu da sahada göstereceğiz."

"TEKNİK OYUNLARA SAHİBİZ"

"Denge çok önemli. Evimizde oynuyoruz ve önde basmak istiyoruz. Trabzonspor, topa sahip olmayı seven bir takım. Biz, onlara bunu vermek istemiyoruz. İyi, teknik oyunculara sahibiz. Hücum anlamında iyi şeyler yapmak istiyoruz. Oyunu Trabzonspor'un yarı sahasında oynarsak iyi şeyler yapabileceğimizi biliyorum."

"AMIR, KENY..."

"Amir, ligin ilk yarısında Rizespor'da sürekli oynadı. Keny de Ekvador'da oynadı. Elan biraz daha geç geldi. Adaptasyon önemli. Biraz daha idmanla o adaptasyonu sağlamak istiyoruz." dedi.