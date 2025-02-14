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Haberler Beşiktaş Küllerinden doğacak

Küllerinden doğacak

Scout ağını genişleten Başkan Adalı, potansiyeli yüksek isimlerle geleceğin şampiyon Beşiktaş’ını oluşturmak istiyor. Ayrıca genç isimlerin satışından da kulübe önemli bir kaynak yaratmak planlanıyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Küllerinden doğacak

Ezeli rakipleri transferlere milyonlar harcarken Beşiktaş ara dönemde gelecek adına önemli adımlar attı. Mayıs ayına kadar 45 milyon Euro ödeme yapması gereken ve transfere harcayacak kuruşu olmayan siyah-beyazlılar, bundan sonra gençlere yatırım yapacak. Arroyo ve Ricardo gibi büyük potansiyele sahip iki ismi hem de kasadan hiç para çıkmadan sponsorlarla getiren Başkan Serdar Adalı, mayıstaki seçimi kazanması halinde de bu anlayışla devam edecek.

AJAX MODELİ ÖRNEK ALINDI

Scout ağını oldukça genişleten ve potansiyelli gençlere yönelecek olan Kara Kartal, hollanda temsilcisi Ajax'ı kendisine örnek alıyor. Her sene yaptığı satışlarla rekor üstüne rekor kıran Hollanda ekibi gibi dünyanın dört bir yanı ve altyapıdan genç isimlerle yola devam edilecek. Böylece hem geleceğin Beşiktaş'ı oluşturulacak hem de oyuncu satışından elde edilecek gelirlerle siyah-beyazlıların bundan sonra rahat bir şekilde kendi kendisine yetmesi sağlanacak.

SON 5 YILDA SATIŞ YOK!

Siyah-beyazlılarda son yıllardaki oyuncu satışlarındaki verimsizlik dikkat çekiyor. Kara Kartal son 5 yıllık süreçte gönderdiği oyunculardan sadece 13.5 milyon Euro'luk bir gelir elde edebildi. Bunu tersine çevirmek isteyen yönetim, Arroyo ve Ricardo ile kolları sıvadı. Son olarak 18-19 sezonunda 19.2 milyon Euro oyuncu satışı gerçekleştiren Beşiktaş, buradan elde ettiği gelirle 2 yıl içinde kurduğu kadroyla şampiyon olmuştu.

DÖRT BİR YAN TARANIYOR

Uzun yıllar Alman ekibi Borussia Dortmund'da görev yapan Eduard Graf'ı scout şefi olarak getiren siyah-beyazlılar, Tab Ramos'u da Güney Amerika'nın başına getirmişti. Yapılan iki transfer de Ramos'un bilgisi ve talebi doğrultusunda yapılırken, scout ekibine yatırımlar ve yeni görevlendirmeler ara vermeden devam edecek.

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