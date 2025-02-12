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Haberler Beşiktaş Kartal gençleşti

Kartal gençleşti

Türk futbolunun "emekli cenneti" olarak anılmasına neden olan yaşlı ve içi geçmiş oyuncaları transfer etme geleneğinin üzerine toprak atan Beşiktaş geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Önce Ekvadorlu Kenny Arroyo'ya imza attıran siyah-beyazlılar önceki gün de Kolombiyalı Elan Ricardo'yu sessiz sedasız uçağa koydu İstanbul'a getirdi. Kolombiya basını ise gelecekte çok şey bekledikleri Ricardo'nun transferini büyük puntolarla yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Kartal gençleşti
Türk futbolunun "emekli cenneti" olarak anılmasına neden olan yaşlı ve içi geçmiş oyuncaları transfer etme geleneğinin üzerine toprak atan Beşiktaş geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Önce Ekvadorlu Kenny Arroyo'ya imza attıran siyah-beyazlılar önceki gün de Kolombiyalı Elan Ricardo'yu sessiz sedasız uçağa koydu İstanbul'a getirdi. Kolombiya basını ise gelecekte çok şey bekledikleri Ricardo'nun transferini büyük puntolarla yazdı.
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