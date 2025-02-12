Arroyo nokta transfer

Independiente del Valle Sportif Direktörü Luis Fernando Saritama, Keny Arroyo'nun transferi için Beşiktaş ile birkaç ay görüştüklerini ve bu süreçte 18 yaşındaki futbolcuya Porto ile Santos'tan da resmi teklifler geldiğini söyledi. Arroyo'yu nasıl keşfettiklerinden bahseden Saritama, "Independiente del Valle Kulübü'nün, Ekvador genelinde bir keşif ağı var. Arroyo, 10 yaşında bu şekilde kulübümüze geldi. Tekniği, 1'e 1'de top sürme yeteneği ve harika şutlarıyla öne çıktı" ifadelerini kullandı.

SOLDA ÇOK İYİ

Luis Saritama, 18 yaşındaki futbolcunun yeteneklerinden de bahsederek, "Çok yönlü bir oyuncu ama en iyi performansını sol kanatta gösteriyor. Aslında sağ kanat oyuncusu. Çok fazla özelliği var. Asist yapmayı seviyor. Aynı zamanda harika şutlarıyla güzel goller de atıyor" şeklinde konuştu. Keny Arroyo'nun, Real Madrid'li Vinicius Junior'a benzer bazı özelliklerinin olduğuna dikkat çeken Luis Saritama, "Ancak onu farklı kılan kendine özgü bir stili var. Harika bir geleceği olacak" dedi.

BİRKAÇ AY GÖRÜŞTÜK

Saritama, Arroyo'nun siyah-beyazlı takıma transfer süreci hakkında ise, "Görüşmeler birkaç ay önce başladı. Oyuncuya Avrupa ve Brezilya'dan birkaç teklif geldi. Bu kulüpler Portekiz Süper Ligi ekibi Porto ve Brezilya temsilcisi Santos'tu. Hem biz hem de Arroyo'nun menajeri en doğru tercih için görüşmeler yaptık. Beşiktaş'a transfer olmasında oyuncunun kararı da önemliydi" cümlelerine yer verdi.

SAĞ KANAT AŞIĞI

Arroyo'nun yaşı 18 ve Ekvador A Milli Takım oyuncusu. Sol ayağını daha iyi kullanıyor. Forvet arkası oynayabiliyor ve her iki kanatta görev alabiliyor. Fakat kendisi ters ayakla sağ kanatta oynamayı tercih ediyor ve seviyor. Bir anda hızlanıp adam eksiltebiliyor.

İMZA TÖRENİ BUGÜN

Beşiktaş, yeni transferleri Keny Arroyo ve Elan Ricardo için Başkan Serdal Adalı'nın katılımıyla bugün saat 16.00'da Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde imza töreni organize edecek.

YENİ İSİMLER İDMANA ÇIKTI

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı ve taraftarlar tarafından saha içerisindeki performansı merakla beklenen Keny 'Cheche' Arroyo ile sezon başında Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderdiği ve geri çağırdığı Amir Hadziahmetovic siyah beyazlılar ile ilk antrenmanına çıktı. Beşiktaş, sosyal medya hesabından "Keny 'Cheche' Arroyo, ilk idmanında" notuyla oyuncunun antrenmandan görüntülerini paylaştı.