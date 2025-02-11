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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları! Keny Arroyo...

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları! Keny Arroyo...

Beşiktaş, Süper Lig’in 24'üncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri’nde salonda ve sahada yaptığı antrenmanlarla devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 16:49
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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları! Keny Arroyo...

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Kuvvet ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, ısınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan yeni transfer Keny Arroyo, Beşiktaş'taki ilk antrenmanına çıkarken, geçici transfer sözleşmesi sonlandırılarak Beşiktaş'a dönen Amir Hadziahmetovic de çalışmada yer aldı.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, çarşamba günü saat 13.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek.

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